André Silva foi o jogador português no estrangeiro que mais se evidenciou nas jornadas do fim de semana.

De acordo com o ranking elaborado pela SofaScore, parceira do Maisfutebol, o avançado do Eintracht Frankfurt teve nota de 8,8 após ter marcado mais dois golos na vitória frente ao Hertha de Berlim.

André Silva é o único com nota acima de oito. Os outros portugueses com nota mais elevada foram Samuel Costa, do Almeria, com 7,9, e Rafael Leão, do Milan, e Lucas João, do Reading, ambos com 7,7.

Confira o onze: