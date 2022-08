Há uma expressão brasileira inspirada no bilhar que representa na perfeição o acreditar em si mesmo: confiar no próprio taco. Não, não é soberba, muito menos prepotência. É simplesmente apostar com unhas e dentes na bola dentro da caçapa. Naquilo que é capaz.

Evoluir da forma como evoluiu em tão pouco tempo no futebol português. Gritar "campeão" pelo Sporting depois de quase 20 anos. Ter sido disputado pelas seleções de Brasil e Portugal e eleito recentemente "um dos melhores do mundo" por Pep Guardiola.

Há motivos de sobra para tamanha convicção de Matheus Nunes. Wolverhampton tentou, mas (ainda) não levou. West Ham surgiu agora com força, mas também não convenceu. Foram prontamente colocados numa sinuca de bico.

Claramente confia no próprio taco. Reconhece que tem qualidade e potencial para entrar na Premier League por uma porta maior. É discutível, claro que é, mas ouso dizer, e peço perdão pela redundância, que confio na confiança do luso-brasileiro.

É avaliado hoje em pelo menos 50 milhões de euros. Vê no horizonte próximo mais uma presença na Liga dos Campeões. Está praticamente garantindo na Copa do Mundo do Qatar. Tem apenas 23 anos e uma promessa de salário duplicado em Alvalade.

Sim, vale pagar para ver. Dar a tacada certa. Quem arrisca não petisca, dizia insistentemente um velho amigo lorenense, dos melhores companheiros de boteco, quase sempre com um taco de bilhar numa mão e um cigarro de palha no outra.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil