Se há, e bem, um oba-bola ao analisarmos o surpreendente surgimento de António Silva no Benfica, o que falarmos então do cada vez menos surpreendente desempenho de Diogo Costa? O futebol em Portugal tem novamente um dos melhores goleiros do mundo na atualidade.

Foi aposta ganha de Sérgio Conceição e, justiça seja feita, também de Fernando Santos. É indiscutível no FC Porto e na Seleção Nacional. Não tarda a dar o salto para um palco ainda mais digno das suas qualidades.

Poder de explosão, segurança entre os postes, saída de bola com os pés, visão de jogo apurada e muita, muita personalidade. Para dar e vender - sem negociar. Potencial de sobra. Tudo isso com apenas 23 anos.

Só não caminha para ser o jogador mais caro de sempre da posição, porque tem uma cláusula de rescisão de "somente" 60 milhões de euros, um valor que, sinceramente, deve ser batido em janeiro ou no máximo em junho de 2023.

Existe um Diogo Costa para inglês ver (a sério) e correr para comprar. Para português valorizar. Acima de tudo, para o mundo da bola apreciar.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil