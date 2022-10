Diogo Costa, Galeno e Mehdi Taremi são os nomes do FC Porto mais escritos na imprensa internacional, depois da vitória dos dragões na visita ao Bayer Leverkusen, por 3-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Galeno fez o primeiro e provocou dois penáltis. Costa, por sua vez, parou absolutamente tudo. Dois homens que tombaram o Leverkusen por completo», escreve o jornal Marca.

O As escreve que «Costa amarga a estreia de Alonso» e, ainda em Espanha, com nota para a amargura do novo técnico do Bayer, o Mundo Deportivo sublinha «um golaço de Galeno e dois de Taremi» para um triunfo em que «também foi protagonista, e de que maneira, o guarda-redes Diogo Costa».

Em França, o L’Équipe fala num FC Porto «ultrarrealista» na Alemanha.

Em solo germânico, o Bild destaca que «com muito azar e algumas decisões erradas», o Bayer perdeu por 3-0 com o FC Porto. «Depois da primeira parte com um golo sofrido, um penálti perdido e um golo perdido, a situação piorou na segunda parte. Taremi permaneceu frio como gelo», escreve o Bild. A revista Kicker diz que «tudo correu mal» a um Bayer sem «sorte», com um golo anulado, o penálti desperdiçado e dois penáltis contra.

