O presidente do Benfica, Rui Costa, felicitou Pedro Pichardo, atleta das «águias», pela medalha de ouro na prova do triplo salto em Tóquio2020. Nas palavras do dirigente, o atleta português conseguiu «assinar um momento histórico».

«Sei o quanto desejavas esta medalha e o quanto te dedicaste arduamente para assinar este momento histórico, que a todos os portugueses faz vibrar de orgulho e emoção. Que salto. Que saltos, Pedro. Ver-te enrolado na bandeira portuguesa, de sorriso aberto, a saborear este título de campeão olímpico envaidece todos os benfiquistas», disse Rui Costa em mensagem no site do clube.

Rui Costa agradeceu a Pichardo «em nome de todos os benfiquistas», que conseguiu na madrugada desta quinta-feira a melhor marca mundial do ano, o recorde nacional e a segunda melhor marca de sempre em Jogos Olímpicos.

«A tua ambição é um exemplo para todos no Sport Lisboa e Benfica. Um salto que fica para sempre e vinca a excelência do Projeto Olímpico do Clube, um caminho em que cada vez mais acreditamos», vincou Rui Costa.

Pedro Pichardo venceu a final do triplo salto na madrugrada desta quinta-feira com a marca de 17,98 metros, conquistando a primeira medalha de ouro para Portugal em Tóquio2020. Junta-se aos já medalhados Jorge Fonseca, Fernando Pimenta e Patrícia Mamona.