A Associação de Futebolistas Espanhóis emitiu esta manhã uma nota a colocar-se ao lado de Dembélé, horas depois de o Barcelona ter comunicado ao atleta que tem de sair já do clube.

Barça e Dembélé estiveram em negociações nos últimos meses para a renovação do contrato que ligava ambas as partes, mas não houve acordo. Perante isto, o clube anunciou que está pronto para abdicar do francês, cujo vínculo termina em junho deste ano.

Ora, na nota publicada, a AFE lembra que um clube «é obrigado a pagar os salários pactuados e permitir a prestação de serviços nas mesmas condições dos restantes companheiros, sem que haja qualquer tipo de discriminação ou pressão para que o atleta renuncia aos seus direitos».

«É verdade que um jogador de futebol profissional de futebol não tem o direito de ser convocado e utilizado em todos os jogos, mas sim de ser tratado nas mesmas condições dos restantes companheiros. Mas se essa circunstância for entendida como uma pressão para mudar a sua vontade, e também fossem feitas declarações públicas a reconhecer esse tipo de pressão, estaríamos perante uma ação ilegal da empresa [Barcelona]», lê-se depois.

Destaca o organismo que «a não utilização de um jogador de futebol por um período de tempo, sem qualquer lesão, doença ou impedimento físico, supõe uma desvalorização da sua imagem e afetará negativamente os seus contratos futuros».

«Na AFE queremos que esta situação seja resolvida sem que os direitos do trabalhador sejam violados e lembramos que estamos à disposição de qualquer jogador de futebol que possa ver os seus direitos violados», conclui a Associação de Futebolistas Espanhóis.