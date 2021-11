Amigos, compatriotas, jogadores do Sporting… e adversários por instantes, a testar os conhecimentos sobre futebol e também sobre outros temas.

Pablo Sarabia e Brenda Pérez, futebolistas espanhóis das equipas principais masculina e feminina do Sporting, surgiram no mais recente episódio dos «Duelos de Leão» e, com boa disposição à mistura, respostas certas… mas também algumas erradas, travaram o duelo mais espanhol no Sporting, clube que tem ainda Antonio Adán e Pedro Porro nas suas fileiras.

Dos 23 convocados de Espanha para o Mundial 2010 às capitais da Europa, passando pelos países em que o idioma oficial é o castelhano, Sarabia e Brenda proporcionaram um momento diferente aos adeptos.