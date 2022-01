César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa, depois do empate sem golos diante do Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Foram duas equipas com qualidade, mas num jogo que teve uma primeira parte muito tática, não conseguimos passar aquela primeira fase de pressão, mas o jogo foi um bocado repartido. Ora tínhamos a bola e tentávamos construir, ora era o Estoril que tentava. A nós faltou-nos jogar um pouco mais entrelinhas. Na segunda parte, quando estivemos em superioridade numérica, tentamos fazer tudo muito rápido, mas nem sempre bem. O Estoril consegui parar muito o nosso jogo. Tentámos meter gente para ajudar a construir, podíamos ter optado por dois avançados, mas achámos que estávamos bem, mas também houve muito antijogo. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, foi uma semana atípica, só fizemos um treino conjunto. Os casos de covid que tivemos atrapalharam um pouco, mas batemo-nos muito bem. Tenho um balneário triste e frustrado, mas eles foram uns campeões pela forma como tentaram vencer o jogo.

[O que é que Nico Gaitán pode trazer a esta equipa?]

- O Nico não me cabe a mim dizer, é um jogador bem conhecido aqui em Portugal, foi meu colega, estando bem pode ajudar-nos. Agora tem de chegar, temos um grupo forte e coeso, o Nico vai trazer qualidade e mais decisão. Enquanto treinador tenho de procurar as melhores possibilidades de termos mais qualidade, tentámos, foi possível e conseguimos. Agora tem de trabalhar para se enquadrar bem na equipa. A equipa está a crescer, o Nico vem para nos ajudar.

[Três empates consecutivos, apenas um golo nos últimos quatro jogos. Problemas de finalização?]

- A equipa, numa primeira fase de construção, já liga mais, tem menos medo de arriscar o jogo interior. Agora o ataque à profundidade é um momento que demora mais tempo a ser trabalhado pelas equipas. A equipa está confiante, acredita no processo, às vezes é mais um passo que é preciso dar. Esta semana não conseguimos trabalhar bem, andámos com a equipa dividida.

[Quanto à saída de Eustáquio, quem o pode render em campo?]

- Não podemos mentir, o Eustáquio era um jogador importante, mas a equipa deu uma boa resposta. O Rui [Pires] entrou para o lugar dele, esteve bem no jogo, conseguiu ligar bem a equipa, só nos faltou chegar ao último terço. O importante é que a ideia é igual. O Rui fez um bom jogo, vai crescer, como a equipa vai crescer. O Eustáquio, enquanto cá esteve, foi um profissional de mão cheia, ajudou-nos, mas a ideia não vai mudar. Vamos potenciar outros jogadores para sermos mais fortes a cada dia.