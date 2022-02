O avançado João Pedro vai rescindir com o Paços de Ferreira e assinar a custo zero pelo Bursaspor, 16.º classificado da segunda Liga turca, confirmou o Maisfutebol.

Os pacenses ficam com uma percentagem do passe do jogador, tal como o Vitória de Guimarães, clube que representou antes de rumar à Capital do Móvel.

Esta será a primeira experiência do atacante de 25 anos no estrangeiro.

Formado no União Micaelense e Santa Clara, João Pedro deixou os Açores em 2014/15 para se juntar ao Gil Vicente, onde jogou durante três temporadas e meia, antes de assinar pelo Trofense.

Em 2019/20, já na cidade Berço, dividiu a passagem pelo Vitória entre a equipa B e a equipa principal. Na última época e meia, o ponta-delança representou os «castores», tendo apontado oito golos em 52 jogos.