O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capita do Móvel, após a derrota por 2-1 diante do Sporting de Braga, na 17.ª jornada da Liga:

«[Derrota é moralizadora?] Fizemos um grande jogo, está aos olhos de toda a gente e não vale a pena puxar muito o que aconteceu. A equipa teve uma atitude fantástica, o Sp. Braga teve muita dificuldade em sair na primeira meia hora, as oportunidades foram repartidas. Na segunda parte, podíamos ter concretizado antes do golo [de Vitinha] e depois [do 1-1] podíamos ter gerido o jogo de forma diferente. O resultado mais justo seria o empate, o ponto assentáva-nos muito bem. A equipa teve qualidade com bola, caráter, muito bem organizada, aqui ou ali o Sp. Braga com mais bola, mas é natural, estão a fazer uma grande campeonato e têm uma grande equipa. Viu-se a forma como festejaram no final. Não tivemos sorte na fase final. Fizeram o golo injustamente na minha maneira de ver.

[Importância do caráter da equipa para o jogo seguinte com o Benfica] Não tenho duvidas, a equipa tem demonstrado muita alma. Contra o Benfica será difícil, está em primeiro lugar, tem feito um campeonato fantástico, não era o que queríamos em termos de calendário, a equipa está frustrada, mas ciente de que o caminho é este.

A equipa tem mais qualidade com e sem bola, hoje conseguimos ligar jogo, chegar, cruzar, rematar, criar muitas jogadas de perigo. A equipa é agressiva e sentem que este é o caminho. A obrigação está toda do lado do Benfica e vamos montar uma equipa preparada para lutar pelo resultado.

[Calendário apertado devido à alteração do jogo com o Benfica] Em termos de recuperação, de opções... os timings são mais curtos. São jogos fisicamente muito desgastantes e emocionalmente também. Fizemos um grande jogo apesar da derrota, a equipa sente que está bem e que este é o caminho. Teríamos vário dias para o jogo com o Gil Vicente, que seria importante para o timing que precisamos nesta fase, mas é futebol e vamos fazer um jogo competitivo. Nunca se sabe onde se pode ir buscar pontos.

[Balanço da primeira volta e projeção da segunda metade da época] No meu regresso, fizemos quatro pontos em três jogos e hoje podíamos ter feito mais um. Mas houve jogos em que aqui e ali não tivemos sorte, podíamos ter pontuado e também faltou competência. A equipa está mais competitiva, ligada, com compromisso coletivo, quem entrou no jogo entrou para ajudar e temos de olhar de frente, sabendo que o caminho vai ser muito difícil, vai ser até ao último jogo. Não vamos pontuar nos jogos todos, temos de perceber qual é o caminho e depois chegar à meta. Positivos para esta segunda volta, sabendo que é um trabalho difícil, mas acreditamos muito no caráter e alma dos jogadores.

[Recuperação do ADN da Mata Real] Os adeptos têm sido fantásticos, como com o Desp. Chaves e em Vila do Conde. Hoje, estava um ambiente fantástico. Agradeço o apoio. A equipa também faz com que eles sintam que a equipa acredita. Estão exaustos, mas não viram a cara à luta. Há simbiose entre equipa e adeptos. Ainda não vencemos em casa e temos este ambiente fantástico. Quando começarmos a dar pontos em casa, o ambiente vai ser ainda melhor. Espero que acreditem até ao fim.

[Jogadores a renascer no plantel e abordagem ao mercado] Deve-se à competitividade com as novas entradas, a competitividade no balneário, a crença, a forma de jogar, o compromisso coletivo. Sabem que temos de ser nós contra todos, trabalhar nas dificuldades. É mais difícil para mim cada vez mais tomar as opções e é bom para mim que os jogadores subam de nível individual. Poderá entrar mais um jogador ou outro para ficarmos ainda mais competitivos.»