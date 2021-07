Um dia depois de ter sido oficializado como reforço do Paços de Ferreira, Antunes despediu-se do Sporting com uma mensagem nas redes sociais.

O lateral-esquerdo agradeceu a todos os elementos do clube leonino, incluindo trabalhadores, direção, staff, colegas e adeptos, e reconheceu que deixa Alvalade com uma «espinha encravada»: nunca ter jogado no estádio dos leões com as bancadas cheias.

Antunes, recorde-se, deixou o Sporting ao fim de uma temporada para regressar ao Paços de Ferreira, emblema que vai representar pela terceira vez na carreira.

A mensagem na íntegra de Antunes:

«É o momento de iniciar um novo caminho que me motiva e me leva às minhas origens, o que me leva a dizer não adeus, mas até um dia!

É uma despedida alegre e de agradecimento porque tudo o que vivi com vocês foi recheado de momentos bonitos e únicos. Agradeço a todos os trabalhos do clube, direção, staff técnico, todos os meus companheiros e claro, a todos vocês adeptos que fizeram com que num ano complicado o apoio se fizesse notar e juntos conseguimos torná-lo especial e inesquecível. Talvez a única espinha encravada que possa ter é não ter ouvido Alvalade cheio com vocês, como todos queríamos, mas isso não faz com que o orgulho seja menor.

Desejo ao Sporting sempre o melhor e agradeço de coração tudo o que vivemos juntos.»