Depois de duas idas a Lisboa, para defrontar Benfica (I Liga) e Sporting (Taça de Portugal), o Paços de Ferreira desloca-se esta quarta-feira ao Estádio do Dragão para disputar, com o FC Porto, uma das quatro vagas nas meias-finais da Taça da Liga. O treinador, Pepa, rotula o atual momento do clube na época como uma «aprendizagem» e um processo que deve ser visto com «naturalidade» para o crescimento sustentado da equipa e dos jogadores.

O técnico de 40 anos reconheceu que é preciso ter responsabilidade na gestão física e que nada se trata de falta de competência, mas sim de «vivências», de momentos de grandes decisões para os castores. Nesse sentido, lembrou mesmo a época 2013/2014, na qual o Paços disputou o play-off de acesso à Liga dos Campeões, a fase de grupos da Liga Europa e acabou a jogar a liguilha com o Desportivo das Aves, para não descer à II Liga.

«Temos de olhar para esta competição e para o que está a acontecer, com alegria e satisfação. Isto não pode vir a ser prejudicial para o clube [Paços]. Podemos andar uns anos para trás e podemos falar, por exemplo, do ano em que o Paços foi à liguilha para não descer, contra o Aves. O que aconteceu? Liga dos Campeões, competições europeias. Isto não é estar a desvalorizar nem a dizer que há falta de competência, há falta de vivências nessas coisas e temos de ver isso com naturalidade e saber crescer com isso. É bom sinal estarmos a ter esta frequência de jogos e vamos crescer todos», afirmou, em conferência de imprensa, ao final desta manhã.

«Inevitável é analisarmos com cuidado esta gestão física», disse, ainda, respondendo sobre se mudaria os titulares habituais ante o campeão nacional.

«A confiança é total no plantel todo. Tive o cuidado de ouvir o Sérgio [Conceição] na conferência e tem razão numa coisa. Numa não, em muitas: para nós isto também é uma aprendizagem. Estamos aqui [na Taça da Liga] por mérito e temos orgulho em podermos disputar, em 90 minutos, o acesso às meias-finais. Agora, também temos responsabilidade de analisarmos tudo e mais alguma coisa. Para nós o desgaste emocional é tremendo, não só em termos físicos: viagem para Lisboa, o regresso… mesmo quem não joga está cansado: é a adrenalina, o stress competitivo», assinalou.

«O jogo com o Sporting foi um aviso em termos físicos, emocionais, de desgaste, o estar sempre ligado ao jogo. A concentração exige muito de nós. Mas não vejo isto como negativo, vejo isto num plantel com opções, temos opções e a resposta vai ser cabal e capaz e amanhã o 11 que vai estar é o melhor», frisou.

O FC Porto-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.