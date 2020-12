O médio Sérgio Oliveira renovou pelo FC Porto nos últimos dias e arrumou um dos dossiês que o clube tinha por resolver quanto aos jogadores que têm sido fundamentais para o treinador Sérgio Conceição na equipa e que terminam contrato no final da época. Outros dois, que têm sido titulares, são Otávio e Moussa Marega.

Questionado na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira sobre as renovações, Conceição diz que «é uma questão que a direção terá de pensar». «É exatamente o mesmo terem [mais] quatro ou cinco meses de contrato, ou quatro ou cinco anos. Estou aqui para treinar, tenho a minha opinião e o presidente sabe. A partir desse momento, são os dirigentes a fazer esse trabalho, sabendo que eu olho para os jogadores, independentemente da duração do seu contrato», assinalou.

Noutro momento, e após o presidente dos portistas, Jorge Nuno Pinto da Costa, ter dito em outubro que, se o FC Porto quisesse, o jogador do Santos Lucas Veríssimo seria do clube, Sérgio Conceição ficou em silêncio vários segundos após ser confrontado ainda com uma possibilidade de querer o jogador pretendido pelo Benfica. Pouco depois, deixou uma resposta clara.

«Aquilo que eu disser, seja o que for no sentido do que eu sinto, vai ser tema. Por isso, mercado, como costumo dizer – porque tenho respeito por todas as televisões e meios de comunicação – fica à porta do Olival e não quero falar, só isso».

O FC Porto-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.