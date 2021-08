O Paços de Ferreira apurou-se esta quinta-feira para o play-off da Liga Conferência, apesar da derrota na Irlanda do Norte frente ao Larne, por 1-0.

Os castores golearam na primeira mão, por 4-0, e jogaram em território norte-irlandês em completa gestão. Sofreram um golo no fim, mas seguem em frente na mesma.

Muitas caras novas, pouca dinâmica

Com a eliminatória no bolso desde há uma semana, Jorge Simão promoveu várias alterações na equipa. No total, em relação à partida da outra quinta-feira e à vitória frente ao Famalicão, no fim de semana, foram sete as mudanças.

E a equipa da Capital do Móvel ressentiu-se.

As caras novas no onze eram muitas, as dinâmicas poucas. O Paços entrou desligado do jogo, sem grande vivacidade, e permitiu que o adversário, com individualidades bem inferiores, se superiorizasse nos primeiros minutos.

Mas o Larne também não dava para muito mais e, durante toda a primeira parte, a bola jogou-se longe das balizas. Aqui e ali uma ou outra aproximação, mas sem nunca conseguir criar verdadeiros calafrios aos guarda-redes das duas equipas.

Palestra deu frutos, mas por pouco tempo

Não sabemos o que foi dito por parte de Jorge Simão ao intervalo, mas a verdade é que o Paços apareceu com outra cara para os últimos 45 minutos da eliminatória. O meio-campo castor pegou na partida, com Eustáquio em evidência, e empurrou o Larne para a sua baliza.

Nesse período, surgiu a grande oportunidade do jogo para a formação portuguesa: Zé Uilton fez o mais difícil, ultrapassando vários adversários com classe, mas depois falhou na cara do guarda-redes, com a bola a embater no poste.

O aviso estava dado... mas ficou por aí.

Jorge Simão mexeu na equipa, mudou quase todo o ataque, e a equipa pacense voltou ao mesmo registo da primeira parte.

Aproveitou o Larne, pelo pé do seu melhor jogador: Mark Randall. O médio inglês ameaçou o golo aos 78 minutos, mas a bola foi com estrondo ao poste. Cinco minutos volvidos, no entanto, não desperdiçou. Marco Baixinho facilitou – um lance que exemplifica bem o estado de espírito pacense no jogo, com o central a deixar a bola bater – e Randall, depois de lhe ganhar posição, rematou certeiro para a baliza.

Festa para os homens da casa, que pouco ou nada mexeu com o estado de espírito do Paços. A eliminatória, repetimos, já estava no bolso há uma semana. Convém é não repetir a inércia na próxima eliminatória, até porque vem lá um tubarão: o Tottenham de Nuno Espírito Santo.