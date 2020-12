Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da Taça da Liga:

[Acabou o jogo a protestar…]

- Isso faz parte do jogo. Compreendo a decisão do árbitro em não marcar o canto, já passava da hora.

[Domínio do FC Porto, mas depois dos golos o Paços reagiu]

- Disputámos o jogo, fomos competitivos. Queria realçar a entrega de todo o plantel, mas cometemos alguns erros. O FC Porto é muito forte na pressão ofensiva e cometemos situações em que pagámos caro. Queremos fazer um corte limpo, um passe e perdemos algumas bolas próximo da nossa baliza, uma delas até resultou em golo. Faltou-nos tempo de ataque, isto é ter mais bola no processo ofensivo, mas quando o fizemos conseguimos criar situações.

[Faltou sorte nos sorteios, Sporting na Taça, FC Porto na Taça da Liga]

- Calhou-nos em sorte, mas aqui não foi sorte, é trabalho. Nesta final eigth estão os melhores e só temos de estar felizes por termos estado aqui. Estamos aqui por mérito, sabíamos que ia ser difícil, de do jogo na Luz, Sporting, agora FC Porto. Temos agora de virar o foco para o campeonato, para o jogo com o Boavista.

[Oleg Reabciuk não voltou depois do intervalo…]

- É aquela gestão que se paga. Mais uma vez queria realçar a atitude e entrega do plantel. Parabéns o FC Porto pela passagem.