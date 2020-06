Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa, depois da vitória em Tondela por 3-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

- A equipa esteve muito bem, com muita personalidade. Cada vez faltam menos jogos e nós, nesta retoma, já somámos nove pontos em quatro jogos, é fantástico. A equipa está a crescer, mas não de agora, é de há muito tempo.

[31 pontos e subida na classificação]

- O primeiro golo foi fantástico, o segundo também foi uma saída bem conseguida. O terceiro foi muito festejado porque foi um lance trabalhado. Marcar um golo num canto trabalhado aos sessenta e tal minutos…é preciso ter um grande discernimento. Conseguimos aumentar a qualidade dentro do plantel, os treinos são incríveis porque todos querem jogar, além do esforço que a direção fez em janeiro, com entradas cirúrgicas que vieram trazer mais qualidade.

[Paços mais baixo na segunda parte]

- Não é fácil anular uma bola longa e tivemos de nos adaptar. A primeira bola nem criava muito perigo, era mais a segunda. Aquela área à frente dos centrais, à frente do Stephen [Eustáquio] era difícil de controlar. Uma segunda bola pode sobrar para qualquer equipa, para qualquer jogador. Foi estratégico baixar um pouco, com Pepelu e o João Pedro. Ainda houve ali um ou outro calafrio, houve uma oportunidade clara do Tondela, mas também tivemos oportunidades. Atirámos uma bola ao poste, mas o 4-1 também era injusto.

[Tranquilidade na classificação?]

- Mais do que os pontos, o que nos dá tranquilidade é a forma como a equipa está a jogar. Sabíamos que o Tondela é uma equipa com muito valor, mas temos o foco sobre aquilo que controlamos. Temos 31 pontos, ultrapassámos algumas equipas no campeonato, mas isso não nos deslumbra em nada. Viemos de baixo e vamos continuar em alerta.

[Próximo jogo é com o FC Porto]

- Voltámos da retoma com dois jogos fora e a equipa fez dois jogos fantásticos com o Rio Ave e Sporting. Agora é o FC Porto é o FC Porto.

[Tanque determinante?]

- Foi o Tanque a marcar, como podia ter sido outro, Ele está bem, está num bom momento e está a disparatar menos.