Ricardo Silva é o novo treinador do Paços de Ferreira, anunciou esta sexta-feira o clube pacense, num vídeo original publicado nas redes sociais.

O técnico de 41 anos subiu este ano à II Liga com o Lank Vilaverdense, e muda-se agora para os pacenses, que desceram precisamente ao segundo escalão do futebol português. Os detalhes do contrato não foram divulgados.

Ricardo Silva, refira-se, sucede no Paços a César Peixoto.