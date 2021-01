Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, em conferência de imprensa após a conquista da Taça Libertadores:

«Ninguém ganha sozinho. Hoje sou melhor treinador, mas sou pior pai, filho, irmão, tio... Não imaginam a quantidade de vezes que me deitei à noite, na minha almofada, e chorei sozinho de saudade. Chorei muito no final do jogo de hoje [sábado], sim. Sou uma pessoa de família, adoro as minhas filhas e a minha esposa. Atravessei o Atlântico a acreditar numa coisa antes dela acontecer. Sou muito melhor treinador, mas como disse sou pior filho, pai, marido, tio. Mas há sempre algo que temos de sacrificar.

«Mas volto a dizer que custa-me estar longe da minha família. Não há dinheiro nenhum que recupere isto. E por digo que choro na minha almofada [Abel emocionou-se neste momento] por não estar com as minhas filhas.»