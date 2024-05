Depois de Endrick, há outro jovem prodígio do Palmeiras que pode estar a caminho do futebol europeu: Estêvão.

Segundo a imprensa internacional, o emblema brasileiro tem acordado com o Chelsea a transferência do jovem extremo de 17 anos, e Abel foi questionado sobre esse tema após a passagem aos oitavos de final da Taça do Brasil, frente ao Botafogo-SP.

«Sobre o Estêvão e os valores, às vezes tenho medo de falar publicamente o que penso dos jogadores, porque nunca tenho a certeza do que vai acontecer. (…) Acho que é um jogador que parece que tem a bola colada ao pé e faz coisas diferentes», começou por dizer.

«Sobre os valores, é dar mérito à nossa presidente (Leila Pereira), porque se há algo em que ela é boa, é a negociar. Nisso ela é muito boa. (…) Num ano vender o Endrick para o Real Madrid e agora outro, apesar de ninguém me ter confirmado nada, para ser honesto. Tenho medo é que saia mais alguém, seja funcionários, jogadores, treinadores… Que nos deixem em paz. Queremos a tentação bem longe», continuou.

Descontraído, Abel fez ainda um pedido: «Só espero que o Chelsea não leve mais ninguém. Até fico com medo.»