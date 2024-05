A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) informou, esta quarta-feira, que Portugal conseguiu garantir uma vaga na prova feminina de cross-country olímpico nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Esta vaga surge devido à posição no ranking mundial. Na última atualização, Portugal ocupava o 18.º lugar feminino e os 19 primeiros classificados recebem uma vaga extra.

«Apesar de a UCI ainda não ter publicado a última atualização do ranking olímpico, inicialmente agendada para 28 de maio, Portugal já tem o apuramento matematicamente garantido, principalmente depois do quinto lugar de Ana Santos na prova de sub-23 da última Taça do Mundo», pode ler-se no comunicado da FPC.