Neymar, tal como está a acontecer com centenas de jogadores de futebol, virou-se para o Twitter face ao apagão de outras redes sociais como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp.



O brasileiro foi criticado após a derrota do Paris Saint-Germain frente ao Rennes (2-0), jogo em que foi substituído pela primeira vez com a equipa a perder.



A presença na festa de aniversário da modelo Cindy Bruna, antes do jogo do PSG, também motivou críticas a Neymar.



Ora esta segunda-feira, perante as falhas em algumas das principais redes sociais, Neymar decidiu associar-se a Mark Zuckerberg (Zuck), fundador do Facebook: «Só o final de semana do Zuck e o meu é que correram mal?»

Será uma forma de dizer que acontece aos melhores?