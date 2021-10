Mauricio Pochettino tem uma tarefa árdua em mãos, com a gestão do tripo Messi-Mbappé-Neymar, e as coisas não têm corrido propriamente bem.

Ora, Antonio Cassano, figura do futebol mundial, não augura um futuro muito risonho para o técnico argentino em Paris.

«Pochettino terá uma vida curta no PSG, ouvi falar mal dele. É muito boa pessoa, um dez ou mais, mas como treinador não faz um minuto de tática e a equipa pede isso», afirmou no canal de Twitch de Cristian Vieri, também ele antigo jogador.

«Ele pede conselhos aos jogadores sobre como jogar, não posso acreditar nisso. Nunca treinou campeões e agora tem problemas para gerir os grandes. Pelo que entendi, se continuar assim terá pouco tempo», acrescentou.

Cassano alertou ainda sobre o possível sucessor de Pochettino: «Cuidado com o Zizou [Zidane].»