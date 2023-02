O Paris Saint-Germain perdeu esta noite na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, mas Kylian Mbappé continua a acreditar, e muito, no apuramento.

No final do encontro de Paris que terminou com um triunfo dos bávaros por 1-0, o internacional francês pediu aos colegas que comam e descansem bem antes da partida de Munique.

«Estamos em desvantagem, mas vimos que temos condições para colocá-los em dificuldade. Todos os nossos jogadores devem estar bem de saúde e vamos lá para vencermos e conseguirmos o apuramento», começou por dizer, ao Canal +.

«Acima de tudo, todos os nossos jogadores devem estar bem de saúde. Todos devem comer bem e dormir bem. Vimos que quando temos a nossa equipa bem e jogamos futebol de ataque, eles [Bayern] não estão confortáveis», reforçou.

Mbappé estava em dúvida, mas acabou por entrar na segunda parte. Na mesma ocasião, o jovem admitiu que jogou em esforço: «Eu não era para jogar, mas queria jogar, ajudar os meus companheiros e dar energia à equipa. Tentámos de tudo, trabalhámos dia e noite.»