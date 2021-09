No dia em que se apresentou ao serviço no Paris Saint-Germain, Nuno Mendes deixou uma mensagem de despedida do Sporting.

Nas redes sociais, o lateral-esquerdo assumiu que «foi muito difícil» despedir-se daquela que foi a sua casa durante tantos anos. O internacional português dirigiu-se aos adeptos, dizendo que foi graças a eles que os leões voltaram a conquistar o campeonato, e agradecer a todos os que o ajudaram a crescer como pessoa e jogadores.

No Sporting desde 2010/11, Nuno Mendes foi contratado este verão pelo PSG, isto depois de 47 jogos e um golo pelo clube de Alvalade.

A mensagem na íntegra:

«Hoje foi muito difícil despedir-me daquela que foi a minha casa durante tantos anos. Agradeço a toda a estrutura que me ajudou a crescer e tornar-me no profissional que sou hoje, devo-lhes muito, desde treinadores, colegas de equipa, roupeiros, fisioterapeutas e cozinheiros.

Obrigado a todos os sportinguistas pelo vosso carinho. Foi sem dúvida com a vossa ajuda que, mesmo sem estarem presentes, ganhámos o campeonato que tanto desejávamos, tenho o maior orgulho de ter ajudado.

A todos sem exceção um muito obrigado por tudo, foram fundamentais para o meu crescimento como jogador e como pessoa. Levo-vos a todos no meu coração.

A partir de hoje serei mais um sportinguista a apoiar de fora. Eu sou feito de Sporting.»