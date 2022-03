A UEFA abriu um processo disciplinar ao dono do Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, e ao diretor-desportivo do clube parisiense, Leonardo. Em causa está o comportamento da dupla no final da derrota do PSG frente ao Real Madrid, que deixou o clube francês fora da Liga dos Campeões.

«Foi aberto um processo disciplinar contra o Nasser al-Khelaïfi e o Leonardo e, de forma mais geral, ao clube», confirmou um porta-voz da UEFA à RMC.

Segundo a imprensa espanhola, Nasser al-Khelaïfi não ficou satisfeito com a arbitragem do encontro – queixa-se de uma falta de Benzema sobre Donarumma no primeiro golo dos merengues – e desceu aos balneários para demonstrar essa insatisfação. De acordo com os relatos, o dirigente estava exaltado e ameaçou mesmo de morte um funcionário do Real Madrid, por este ter gravado a situação – Leonardo terá pedido depois para o vídeo ser apagado.