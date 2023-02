Com o Paris Saint-Germain a viver o momento mais delicado da época, com três derrotas consecutivas, vários dos reforços do clube têm sido criticados em França.

Entre eles, o português Vitinha, contratado ao FC Porto, e que tem vindo a perder preponderância na equipa.

Ainda assim, o treinador dos parisienses, Cristophe Galtier, defendeu o internacional luso, lembrando o bom início de época do médio luso.

«O Vitinha está a viver um momento complicado, como toda a equipa. O nome dele esteve nas bocas de toda a gente nos primeiros três meses. Podemos assumir várias razões para isto, entre elas o Mundial», disse na antevisão ao jogo com o Lille.

O técnico francês pediu ainda tempo para os reforços, lembrando que nunca foi fácil aos estrangeiros adaptar-se à dimensão do clube parisiense.

«Vestir a camisola do PSG é difícil, ainda para mais quando se é estrangeiro e se chega mais tarde ao grupo. A história do PSG mostra que muitos grandes jogadores demoraram mais tempo do que o previsto a adaptar-se. Tem a ver com a importância do clube, com o peso da camisola, com o ambiente, com a cidade. Os jogadores precisam de tempo para se adaptar», acrescentou.