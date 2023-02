O PSG não vive um momento fácil. Os parisienses perderam os últimos três jogos, foram eliminados da Taça de França e vão em desvantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.



Depois da partida no Parque dos Princípes frente aos bávaros, Neymar foi visto a jantar num conhecido restaurante de fast-food e a participar num torneio de póquer. Ora, estas imagens do brasileiro valeram-lhe críticas duríssimas. Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG, arrasou o avançado.



«Não é a primeira vez que urina sobre o clube, jogadores dirigentes, treinador e corpo médico e acima de tudo, sobre todos os apaixonados pelo PSG», referiu, em declarações à RMC Sport.



«Ele não quer entender as coisas. Podes criticá-lo ou dizer-lhe que está mal, ele não quer ouvir nada. O problema é que desde que chegou que ninguém no clube lhe disse que isto não está correto. Sempre defendi o Neymar durante este tempo porque não tinha falhado. Campos disse-nos que estava a ter um comportamento perfeito até agora, quero acreditar que sim. O problema é o que mostra depois de sair do terreno de jogo», acrescentou.



O facto de Neymar ter ido jantar a uma cadeia de fast-food e a um torneio de póquer contraria totalmente o que o Mbappé pediu aos seus companheiros imediatamente depois da derrota contra o Bayern Munique.



«Acima de tudo, todos os nossos jogadores devem estar bem de saúde. Todos devem comer bem e dormir bem. Vimos que quando temos a nossa equipa bem e jogamos futebol de ataque, eles [Bayern] não estão confortáveis», disse o avançado gaulês após a partida, mas se alhar o colega de equipa não ouviu.