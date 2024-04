O judoca português João Fernando apurou-se diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris2024, ao subir à última posição elegível na categoria de -81 kg.

Já Telma Monteiro, entrou para a quota continental, que estava atribuída a João Fernando.

A atualização da qualificação para os Jogos, após um fim de semana de vários campeonatos continentais, entre os quais os Europeus, manteve a seleção com sete judocas em lugares de virtual apuramento.

Os Europeus, que decorreram entre quinta-feira e sábado, permitiram a João Fernando subir até ao último lugar em -81 kg.

Já Telma Monteiro, que estava em posição elegível, mas em realocação de quota, entra agora na quota continental, que estava atribuída a João Fernando e tendo em conta igualmente os pontos acumulados.

Em lugar virtual de qualificação direta estão Catarina Costa (-48 kg), Bárbara Timo (63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), assim como Jorge Fonseca (-100 kg).

Até final de maio, os judocas ainda terão mais três competições que podem mudar as contas na corrida aos Jogos, casos dos Grand Slam do Tajiquistão (3 a 5 de maio), do Cazaquistão (10 a 12) e os Mundiais de Abu Dhabi (19 a 23).