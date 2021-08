Patrice Evra aproveitou a confirmação do Manchester United para mostrar que já sabia o destino de Cristiano Ronaldo.

O ex-jogador francês mostrou nas suas redes sociais uma parte de uma conversa que teve com o craque português, na qual se lê a mensagem de CR7: «Vou jogar no nosso clube». Evra não acreditou à primeira, afirmando até que não era «palhaço».

Na descrição da publicação, o ex-jogador francês escreveu que «algumas vezes as pessoas têm de se acalmar», em jeito de brincadeira, afirmando ainda que o regresso de Ronaldo a Manchester é a «maior transferência da história do futebol».

Ronaldo e Evra foram colegas no Manchester United entre 2005 e 2009.

People have to calm down sometimes!!! He say he’s coming home 🏠 relaxxx man😅😅 now i can post it 🔥♥️🙏🏽🚶‍♂️BIGGEST TRANSFER IN FOOTBALL HISTORY #ilovethisgame @Cristiano @ManUtd #loyalty #positive4evra #manchesterunited pic.twitter.com/Zpyl5A0HWu