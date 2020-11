A Roma de Paulo Fonseca foi uma das primeiras quatro equipas a garantir o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, ao vencer o Cluj, de Camora, por 2-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa do técnico português adiantou-se no marcador logo aos 49 minutos, através de um autogolo de Debeljuh.

Aos 67 minutos, Veretout, através da marca de penálti, fez o 2-0 e fechou o resultado.

No outro jogo deste grupo A, o Young Boys venceu em casa do CSKA Sofia, de Tiago Rodrigues, por 1-0.

A Roma lidera assim a tabela classificativa, com dez pontos. Em segundo segue o Young Boys, com sete, mais três do que o Cluj, terceiro classificado. No último lugar está o CSKA Sofia, com um ponto.