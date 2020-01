Os judocas Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio foram distinguidos, esta quarta-feira, no Casino do Estoril, como atletas do ano, na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), respetivamente nas vertentes masculina e feminina.

Jorge Fonseca, campeão mundial em -100kg e único campeão mundial da história do judo português, foi eleito entre os outros nomeados: o atleta João Vieira, prata nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais, o canoísta Fernando pimenta, duas vezes bronze nos Mundiais, o surfista Frederico Morais, que vai aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, além de Jordan Santos, eleito melhor jogador do mundo de futebol de praia.

Patrícia Sampaio, bicampeã europeia de juniores, foi eleita Atleta Feminina de 2019, levando a melhor perante a atleta Inês Henriques, campeã europeia dos 50 quilómetros marcha em 2018, a canoísta Teresa Portela, oitava classificada na prova de K1 200 metros dos Mundiais, a atleta paralímpica Ana Margarida Filipe, campeã do mundo no salto em altura, e Vanessa Marques, melhor jogadora da I Liga de futebol feminino em 2018/19.

O treinador do ano foi Paulo Pereira, selecionador que levou Portugal à melhor classificação de sempre, um sexto lugar, num Europeu. Superou Fernando Santos (futebol), Renato Garrido (hóquei em partins) e Rui Fernandes e Pedro Soares, respetivamente responsável nacional de canoagem e técnico bicampeão europeu de judo do Sporting.

A seleção de hóquei em patins, campeã mundial, foi escolhida como a Equipa do Ano, vencendo a categoria na qual também estavam nomeados a equipa feminina de atletismo do Sporting, os canoístas do K4 500 metros masculinos, quartos nos Jogos Europeus Minsk2019, a equipa de judo do Sporting, bicampeã europeia, e a seleção de futebol, vencedora da Liga das Nações.

Na categoria de Jovem Promessa, Mariana Machado, medalha de bronze nos sub-20 dos Europeus de corta-mato e melhor atleta europeia do mês de novembro, defendeu o cetro, repetindo o triunfo do ano passado, desta feita derrotando o futebolista João Félix, a ciclista Maria Martins, a judoca Raquel Brito e Raffaele Stroti, do râguebi.

O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi para o médico António Gentil Martins.