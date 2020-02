O Feirense recebeu e bateu a Académica por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da II Liga, subindo até ao terceiro lugar, com os mesmos pontos do que o Mafra, a oito pontos da nova dupla de líderes, depois do Farense ter alcançado o Nacional no topo da classificação.

No Estádio Marcolino de Castro, a equipa da casa ganhou vantagem, aos 62 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Pedro Henrique.

O Feirense sobe, assim, até ao terceiro posto, com os mesmos pontos do que o Mafra que joga esta domingo na Póvoa do Varzim. Os estudantes, por seu lado, caem para o sétimo lugar da classificação.