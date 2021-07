O futebolista do Sporting, Pedro Porro, agradeceu esta sexta-feira as mensagens recebidas, menos de 24 horas após a lesão sofrida ante o Belenenses, no Algarve, num encontro de pré-época.

«Ontem [ndr: quinta-feira], infelizmente, fui forçado a sair mais cedo do jogo devido a uma lesão. Obrigado por todas as mensagens que me enviaram e que só me dão mais força e motivação para continuar o trabalho. Sinto-me bem, estou focado na recuperação e em voltar rápido para ajudar os meus companheiros», escreveu o jogador de 21 anos, nas redes sociais.

O lateral-direito espanhol sofreu uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito, como confirmou esta sexta-feira o clube verde e branco.