A equipa principal do Sporting regressou nesta segunda-feira ao trabalho na Academia, em Alcochete, tendo em vista a preparação do jogo de sábado frente ao Sp. Braga, no Estádio Municipal de Braga, a contar para a segunda jornada da Liga.

A novidade do grupo de trabalho é Pedro Porro. O espanhol está de regresso aos trabalhos no relvado com o restante plantel, depois de várias semanas em tratamento de um lesão contraída na pré-época. Nuno Mendes, que falhou a primeira jornada frente ao Vizela, continua a realizar tratamento e foi o único ausente da sessão orientada pelo técnico Ruben Amorim.

Os atuais campeões nacionais abriram o campeonato a vencer por 3-0 o Vizela.