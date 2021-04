Os nove internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções nacionais estão de volta à academia do Sporting, em Alcochete, à disposição do treinador Ruben Amorim na preparação para o jogo com o Moreirense, da 25.ª jornada da I Liga.

Luís Neto, João Palhinha e Nuno Mendes (seleção A de Portugal), Feddal (Marrocos), Pedro Porro (Espanha), e Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Luís Maximiano (sub-21 de Portugal) foram os jogadores que estiveram ausentes nos compromissos internacionais. «Os atletas internacionais já regressaram das respetivas seleções nacionais e trabalharam na Academia Sporting», refere o clube leonino, em nota oficial sobre o apronto desta quinta-feira.

Mais boas notícias para Ruben Amorim, um dia depois de o extremo Nuno Santos ter recuperado de uma tendinite na coxa esquerda.

Os trabalhos contam já também, desde quarta-feira, com o lateral-esquerdo Antunes, após ter cumprido o isolamento associado à infeção por covid-19.

O Sporting, líder da I Liga, visita o Moreirense na segunda-feira, em jogo agendado para as 21 horas, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.