O corpo de Pelé esteve em câmara ardente nesta segunda-feira no Vila Belmiro, Estádio do Santos, equipa que o antigo futebolista representou durante quase toda a carreira.

Ao longo do dia foram milhares as pessoas que quiseram prestar homenagem ao tricampeão mundial, que morreu na passada quinta-feira aos 82 anos. Por volta das 22h30 de Portugal continental (menos três horas em São Paulo) já tinham passado pelo relvado do Vila Belmiro, segundo a imprensa brasileira, quase 30 mil pessoas e só ao princípio da noite a afluência começou a cair.

Edinho, filho de Pelé, e Zé Roberto, ex-internacional brasileiro, comandaram o transporte do caixão de Pelé até uma tenda montada no centro do relvado do Vila Belmiro

No local estiveram muitos anónimos, mas também políticos, embaixadores e gente do futebol, de jogadores, ex-jogadores a dirigentes, como o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues, o presidente da CONMEBOL Alejandro Dominguez e Gianni Infantino, presidente da FIFA. Lula da Silva, empossado precisamente nesta segunda-feira como novo presidente do Brasil, não esteve presente, mas enviou uma coroa de flores e não faltará ao funeral, agendado para esta terça-feira.

«Ele deixa um exemplo pela sua simplicidade e humildade. E com isso penso que bloqueou muitas vaidades. As vaidades, quando atingem o desporto, atrapalham. E o Pelé sempre manteve a sua simplicidade e humildade. É um legado que o 'Rei' deixa para o desporto», afirmou Clodoaldo, que jogou ao lado de Pelé no Santos durante sete temporadas e fez parte da seleção brasileira que se sagrou tricampeã do Mundo em 1970. Para o ex-futebolista de 73 anos, a camisola 10 de Pelé deveria ser retirada. «É preciso fazer algo grandioso. Como, não sei. (...) Mas algo que fique para a história do Mundo e fique como exemplo.»

«Igual a Pelé não vai aparecer mais», vincou Lima, que jogou ao lado de Pelé no Santos durante mais de uma década.

No local esteve também Nicanor Ribeiro, sósia de Pelé. «Eu só tenho de agradecer a Deus por tudo o que ele fez na minha vida. Ele tirou-me do alcoolismo e tornou-me um atleta da São Silvestre. Só tenho de agradecer. Fizemos três filmes juntos. Foram 20 anos dedicados a ele», recordou em declarações ao Globoesporte.

O corpo de Edson Arantes do Nascimento continuará em câmara ardente até à manhã desta terça-feira. Às 10h00 locais (13h00 em Portugal continental) sairá do Vila Belmiro uma procissão que irá percorrer as ruas de Santos, a 75 quilómetros de São Paulo.

O cortejo fúnebre passará em frente da casa de Celesters Arrantes, mãe de Pelé (tem 100 anos) que nesta segunda-feira ainda não tinha sido informada da morte do filho. O momento do enterro do ex-futebolista será reservado à família.