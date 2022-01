O Casa Pia venceu por 2-0 na receção ao Penafiel e voltou a apanhar o Benfica B na liderança da II Liga.

Os gansos entraram melhor na partida e criaram perigo ainda dentro dos primeiros minutos, com um remate de Antoine, que saiu por cima da baliza dos homens de Penafiel. Já aos 13 minutos, após uma disputa de bola do próprio Antoine, Saviour Godwin ficou com via aberta para abrir o marcador.

A resposta dos rubro-negros chegou pelos pés de Ronaldo Tavares, que rematou para defesa de Ricardo Batista.

O Casa Pia conteve a reação duriense e dominou o primeiro tempo. Ainda antes da recolha aos balneários, Lucas Soares podia ter aumentado a vantagem do conjunto de Pina Manique, mas o remate cruzado do brasileiro foi travado por Caio Secco.

A turma da casa continuou melhor na segunda parte e Godwin quase completou o bis, aos 59 minutos, com um remate à barra. Logo de seguida, Sanca também ficou perto de aumentar a vantagem.

Já na reta final do encontro, chegou o segundo golo dos gansos. No sétimo minuto de compensação, Jota pressionou Caio Secco e o guardião não conseguiu bater longo. A bola sobrou para Antoine que, com a baliza deserta, cabeceou para estabelecer o resultado final.

Com este triunfo, o Casa Pia volta novamente à liderança da II Liga, com os mesmos 39 pontos do Benfica B, o adversário da próxima jornada. Já o Penafiel, segue no nono lugar, com 27 pontos.