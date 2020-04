O médio espanhol Pepelu, emprestado pelo Levante ao Tondela, admitiu esta sexta-feira que quer regressar ao emblema valenciano já na próxima temporada, com o objetivo de jogar na equipa principal.

O médio de 21 anos, natural de Valência, está cedido ao clube beirão até junho de 2020 e leva um golo e três assistências em 23 jogos disputados.

«Decidimos que era melhor, para mim, continuar a progressão fora do Levante. Na última temporada progredi e foi um bom ano e, graças a isso, estou no Tondela para conseguir o que quero, que é jogar na equipa principal do Levante», afirmou Pepelu, numa videoconferência da Federação de Futebol da Comunidade Valenciana (FFCV).

O internacional sub-21 por Espanha apontou ainda que a liga espanhola «é a que tem mais qualidade», fator que aponta como «a maior diferença» para a liga portuguesa. «Em Portugal, as equipas são fortes pelo seu coletivo e não pelos jogadores individualmente», comparou Pepelu, acrescentando que os «três ou quatro grandes [clubes] fazem a diferença» e que as restantes têm um «nível muito parecido e tudo pode acontecer» de uma época para a outra.

«Há equipas que num ano estão quase a jogar na [Liga] Europa e, de seguida, estão a lutar para não descer», considerou Pepelu, que tem contrato com o Levante até 2021.

Com a I Liga portuguesa suspensa, devido à pandemia da covid-19, o jogador do país vizinho elogiou Portugal por «ter sido um dos países que melhor geriu esta crise» de saúde pública e que, em Tondela, «uma cidade pequena, não existem muitos casos» de pessoas infetadas. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, esta sexta-feira, o município beirão regista nove casos.

O Tondela entrou de férias a 10 de abril e vai permanecer assim até final do mês. Os jogadores foram autorizados a abrandar o ritmo de treino, realizado em casa, nas três semanas após a paragem das provas profissionais.