Paul Pogba foi suspenso preventivamente por ter acusado testosterona num controlo antidoping realizado a 20 de agosto, após a vitória da Juventus em casa da Udinese.

«Faremos a contraprova e até lá não podemos dizer nada. O certo é que o Paul Pogba nunca quis infringir as regras», disse a empresária do médio francês, Rafaela Pimenta, ao Globoesporte.

O Tribunal Nacional de Antidopagem de Itália confirmou a suspensão preventiva e o clube já reagiu: «A Juventus informa que Paul Pogba recebeu esta segunda-feira a medida de suspensão cautelar do Tribunal Nacional de Antidopagem após o resultado adverso das análises realizadas a 20 de agosto de 2023. O clube reserva-se ao direito de avaliar as próximas etapas do processo.»