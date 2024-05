O Benfica derrotou, esta quinta-feira, o Fluvial Portuense, por 14-8, e sagrou-se pentacampeão nacional de pólo aquático feminino.

Depois de garantir a vitória no primeiro jogo (11-10), as águias acabaram por perder no segundo (16-13), mas conseguiram sagrar-se campeãs no terceiro jogo da final do play-off, em Algés.

No jogo, a equipa António Machado foi superior e impediu o Fluvial Portuense de conquistar o 13.º título nacional feminino.