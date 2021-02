O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, assumiu esta sexta-feira que a sua equipa terá de ser «competente e concentrada» para conseguir vencer o Marítimo, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

Os algarvios têm pela frente o lanterna-vermelha do campeonato, mas o técnico de 53 anos desvaloriza esse facto.

«O Marítimo é um adversário direto? Adversários diretos são todos. É um jogo difícil, o Marítimo é uma equipa recheada de bons jogadores e a classificação não me diz rigorosamente nada», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Temos de ser uma equipa competente e concentrada todo o tempo de jogo para levarmos a ‘água ao nosso moinho’», prosseguiu.

Depois do Marítimo, o emblema de Portimão volta a jogar em casa com um adversário que luta pelos mesmos objetivos, o Tondela, mas o foco está nos madeirenses: «Sentimos que o momento importante é o jogo com o Marítimo. Honestamente, não é para inventar nada. O próximo jogo é que tem de estar na nossa cabeça, não podemos pensar em mais do que nisso. São três pontos que queremos conquistar.»

«Apesar da fase menos feliz, a competência está lá, a qualidade está lá e é para isso que temos de estar preparados», defendeu Paulo Sérgio, referindo-se ao Marítimo.

Sobre a derrota com o Sporting, na ronda anterior, o técnico diz que essa partida já está ultrapassada: «O que é difícil é que são erros em que não há muito a trabalhar. São decisões momentâneas, erros pontuais que deitam tudo a perder. Está falado, quem anda lá dentro está sujeito e o que queremos é que tenham a cabeça limpa e tranquila para abordarem o que vem a seguir.»

O Portimonense recebe o Marítimo no domingo, às 15h00, em jogo da 21.ª jornada da Liga.