O Benfica venceu este domingo o Portimonense, no Algarve, por 3-1, num jogo em que entrou praticamente a ganhar: aos seis minutos, Bah abriu o marcador. Pouco depois, aos 17 minutos, Musa fez o 2-0 e tudo parecia tranquilo para os encarnados.

Veja a ficha de jogo e o relato ao minuto

As coisas mudaram, no entanto, na segunda parte. Aos 56 minutos, Hélio Varela reduziu para o Portimonense, que logo a seguir beneficiou de um penálti, que podia fazer o empate: Trubin defendeu o remate de Rildo e vestiu-se de herói. Pouco depois, aos 66 minutos, David Neres fez o 3-1 final, num jogo em que Roger Schmidt pode ter perdido dois atletas para o clássico com o FC Porto: Bah e Florentino saíram lesionados.