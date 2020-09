Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após frente ao Gil Vicente

«Não fomos a equipa que queremos ser ao longo dos 90 minutos, é um facto que melhoramos na segunda parte e é um facto que não fomos eficazes, incluindo falhamos uma grande penalidade.

Não entrámos bem, mas ainda antes do penálti estávamos por cima do jogo. O que me preocupa são alguns erros individuais que os jogadores vão tendo. Houve um que o Gil aproveitou, mas houve outro, em jogadores que não é normal, que não conseguiu aproveitar. A este nível não se pode cometer estes erros. Fica um sabor a frustração, um sabor a injustiça por aquilo que foi o resultado a injustiça.

Viemos para esta partida não tão munidos de informação do que habitualmente dispomos e quanto desejaríamos. Isso teve alguma influência, mas isso não serve de desculpa para nada.

Na jornada inaugural cometemos alguns erros de índole coletivo e hoje apareceram alguns individuais e alguma apatia de alguns atletas, que estão a demorar a entrar em competição. É um processo, um crescimento, mas acordem que a competição já começou».