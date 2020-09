Por Dito e para Dito. O triunfo do Gil Vicente frente ao Portimonense homenageou da melhor forma o antigo internacional português e diretor-geral dos galos. Os barcelenses entraram em campo com um equipamento especial, todo negro, com números em dourado e com o nome Dito nas costas. Por isso, o golo de Lino deu os três pontos aos gilistas, mas mostrou que o futebol é muito mais do que um jogo.

Já a turma algarvia segue sem ganhar no campeonato. A formação orientada por Paulo Sérgio, depois do empate caseiro frente ao Paços, só na reta final assumiu as rédeas do jogo, porém não conseguiu ultrapassar a muralha defensiva dos gilistas, que defenderam com unhas e dentes esta vitória.

Rui Almeida trouxe para jogo a tática usada na pré-temporada, alinhando com três centrais, mas surpreendeu ao colocar o médio João Afonso no eixo da defesa, deixando no banco dois centrais. Com os laterais bem subidos, faltava aos galos maior preponderância do meio campo no jogo. Lino era o único que, na frente de ataque, ia agitando a partida, a primeira da época – o jogo frente ao Sporting foi adiado devido à Covid 19.

Já Paulo Sérgio levou a Barcelos uma equipa a jogar na expetativa, sempre à coca do erro barcelense, para em transições rápidas criar perigo. Foi assim que o Portimonense dispôs da melhor oportunidade do primeiro tempo. Nogueira, tentando sair com a bola controlada para o ataque, perdeu para Fabrício que, já na área, foi derrubado por Claude Gonçalves.

No entanto, Denis mostrou a razão pela qual foi um dos totalistas da Liga da época passada, merecendo também a escolha de Rui Almeida, e defendeu a grande penalidade. Lucas Possignolo bateu para a esquerda e o guardião brasileiro a adivinhar e a impedir o golo.

Muito antes disso, havia sido o Gil Vicente a mandar a partida e a dispor das melhores oportunidades. Lino abriu uma brecha na direita, foi à linha de fundo e cruzou atrasado para remate de Léautey, à figura de Samuel. Pouco depois, Lino recebeu na direita, puxou para o meio e rematou de esquerdo rente ao poste.

Apesar do maior domínio, só no segundo tempo é que os gilistas materializaram o domínio em golo. Léautey pegou no esférico a meio campo, Miullen abriu para a esquerda, mas o francês meteu na direita onde apareceu Lino a finalizar. O avançado, na cara de Samuel não perdoou e abriu o placard. Estava feito o primeiro golo da Liga para os galos.

Paulo Sérgio, que havia feito três alterações ao intervalo, fez mais duas e colocou toda a carne no assador. Do outro lado, Rui Almeida foi refrescando a equipa aos poucos, mas não conseguiu evitar a descida (em demasia) no terreno da sua equipa. O Portimonense começou a ser mais perigoso e a criar algumas oportunidades, mas pecava no capítulo da finalização. Por isso, no final, os galos ficaram com a vitória, faltando eficácia à formação algarvia para levar de Barcelos outro resultado.