O anúncio do Desportivo das Aves sobre a falta de comparência ao jogo em Portimão, na última jornada, não merece crédito por parte de Paulo Sérgio. O treinador do Portimonense considera que a intenção não passa de um «'fait divers'» para distrair os algarvios e garante que no seu clube «ninguém come gelados com a testa».



«Nem quero saber disso. Na minha cabeça só está o jogo com o Paços de Ferreira, a seguir ao jogo com o Paços nós preocupar-nos-emos com aquilo que diz respeito ao Aves. Isso para mim são ‘fait divers’, para tentar distrair-nos provavelmente, mas nós estamos avisados, não andamos aqui a comer gelados com a testa. Sabemos identificar de onde vêm esse tipo de manobras, porque não somos propriamente novatos naquilo que é o nosso trabalho», garantiu Paulo Sérgio, visivelmente incomodado com o tema e a possibilidade lançada pela SAD do Aves.



«As pessoas podem estar tranquilas. O Aves vem jogar a Portimão na última jornada», concluiu Paulo Sérgio. «Não tenho a menor dúvida acerca disso, mas não quero saber disso para nada, apenas o Paços de Ferreira está na minha mente e na do meu grupo de trabalho.»



O Portimonense joga na segunda-feira em Paços de Ferreira. A equipa de Pepa tem mais cinco pontos do que os algarvios.