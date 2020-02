O Portimonense visita no domingo o Estádio do Dragão com a ambição de somar pontos que lhe possam permitir sair da zona de despromoção e pôr termo a uma série de jogos sem vencer que dura há quase três meses.

«É um jogo importante, difícil e bom. Temos de encará-lo como homens e como uma equipa competente. Para se tirar pontos no Dragão tem de se ser muito sólido e coletivo. E procurar a excelência e eficácia, quer defensiva quer ofensiva», começou por apontar Paulo Sérgio, técnico dos algarvios, na antevisão à partida.

Este será o 20.º jogo do Portimonense com o FC Porto na condição de equipa visitante e o saldo não poderia ser mais negativo para o conjunto do Barlavento algarvio, que perdeu sempre que se deslocou à invicta para defrontar os azuis e brancos. «Não é a questão de fazer história. Acredito que temos capacidade para o fazer. É para isso que nos preparamos. É um jogo do campeonato no qual estão três pontos em disputa e vamos lá disputá-los e não entregá-los. Temos essa firme convicção. Também temos a expetativa de criar dificuldades ao FC Porto», disse.

Paulo Sérgio, que sucedeu recentemente a António Folha no comando técnico dos alvinegros, disse que não vai ao Dragão jogar no sistema preferencial do antecessor, que montava habitualmente um sistema com cinco defesas, mas assumiu que as circunstâncias do jogo podem forçá-lo a algumas adaptações.

«Não nos preparámos para isso. Queremos ir disputar o jogo, temos um conjunto de ideias para o jogo. Quase todas as equipas muitas vezes estão com uma linha de cinco defesas quando vão ao Dragão, à Luz ou a Alvalade, porque o adversário a isso obriga em detrminados momento. Não penso abordar o jogo dessa forma, mas fá-lo-emos quando tivermos de fazê-lo», concluiu.

O FC Porto-Portimonense joga-se no domingo a partir das 20h30.