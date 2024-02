Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, considera que a sua equipa «não se pode dar ao luxo» de relaxar na Liga e promete total concentração para bater o Arouca este sábado, no jogo de abertura da 20.ª jornada.

O Portimonense goleou o Boavista por 4-1, no último jogo, mas na ronda anterior tinha perdido em casa diante do Gil Vicente (0-2). Paulo Sérgio admite que «a imaturidade da equipa leva a estas performances tão desencontradas» e que o crescimento que deseja para a sua formação «não acontece num estalar de dedos».

«Parece que, por vezes, quando as coisas correm bem, há uma tendência para algum relaxamento, digamos assim. E debaixo de pressão, a equipa reage com caráter e com atitude. Falámos sobre isso durante a semana, porque, de facto, para descolar dos lugares que ninguém quer na classificação não se pode fazer um resultado bom, um resultado mau, um resultado bom, um resultado mau, porque anda-se sempre ali em zona vermelha», realçou.

O líder dos algarvios vincou que a sua equipa «não se pode dar ao luxo de qualquer tipo de relaxamento ou vaidades» e que «tem de trabalhar do primeiro ao último minuto para conseguir os resultados» pretendidos numa I Liga em que, na metade inferior da tabela, «está tudo muito embrulhado».

Por isso, «concentração, foco e atitude» são as armas que o Portimonense terá de colocar em campo na receção de sábado ao Arouca, que na ronda anterior goleou o Vizela (5-0). «Ambas as equipas vêm de grandes resultados, isso vale o que vale. São semanas mais agradáveis para se trabalhar, mas muda a página e temos aí outra tarefa árdua, contra um adversário de muita qualidade, quer no plano individual, quer no plano coletivo», referiu ainda.

Dener, Hélio Varela, ambos por castigo, Alemão e Paulo Estrela, lesionados, são baixas certas para o jogo deste sábado.