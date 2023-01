O Portimonense apresentou esta segunda-feira o segundo reforço de inverno, o guarda-redes brasileiro Matheus Nogueira.

O guardião de 25 anos assinou pelos algarvios por três épocas e meia.

Depois dos primeiros contactos com os algarvios, Matheus Nogueira falou com amigos que passaram por Portugal, incluindo Gustavo Hebling, ex-jogador do emblema de Portimão.

«Ele disse-me: ‘Mano, vai. É show de bola’. Quando cheguei, pude comprovar que a estrutura é fantástica e fui muito bem recebido pelos atletas, pelo ‘staff’, por todos», afirmou o jogador, que ocupa a vaga deixada pelo turco Berke Özer, regressado ao país natal.

Matheus Nogueira destacou ainda o histórico recente do Portimonense com guarda-redes, já que Gonda representou o Japão no Mundial 2022 e Samuel Portugal foi transferido para o FC Porto.

«Percebi que há um histórico bom de grandes ‘goleiros’ aqui. O Nakamura também está a destacar-se bem agora, assim como o Mateus [Oliveira] e o João [Victor]. Espero vir agregar, ganhar o meu espaço e, futuramente, se tiver oportunidade, corresponder à altura e seguir os passos do Samuel Portugal ou do Gonda», vincou.

Matheus Nogueira, formado no Grêmio, passou como sénior por Goiânia, CEOV Operário, Cuiabá, XV de Piracicaba e ABC, que representou na terceira divisão brasileira em 2022.