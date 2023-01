O Portimonense anunciou a contratação de Wagner.



O defesa, natural de São Paulo, chega ao Algarve em definitivo e assina contrato até 2025. Esta será a primeira experiência do jogador de 23 anos fora do Brasil. Formado no Santos, o central viveu empréstimos a Náutico, Fortaleza e Cruzeiro.



Apesar das cedências, Wagner chega a Portugal com cerca de 40 jogos realizados pela equipa principal do Peixe.