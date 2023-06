Payam Niazmand deixou o Portimonense para assinar em definitivo pelo Sepahan.

Segundo apurou o Maisfutebol, a SAD dos algarvios encaixa um milhão de euros com o exercício do direito de opção por parte do vice-campeão do Irão.

Payam, companheiro do portista Taremi na seleção, fez 25 jogos durante esta época, em que esteve cedido ao Sepahan, clube onde joga o ex-Benfica e internacional português Manuel Fernandes e que tem como treinador o também luso José Morais.